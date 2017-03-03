«Нижний Новгород» расторг контракт с американским баскетболистом Кейном

Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию и на взаимовыгодных условиях.

Кейн стал игроком нижегородского клуба в июле 2016 года. В текущем сезоне 27-летний американец в Лиге ВТБ провел 17 матчей, в которых в среднем набирал по 15,9 очка, делал 7,0 подбора и 3,6 передачи. Он попал в состав сборной «Звезд мира» на Матч всех звезд Лиги ВТБ. В Кубке Европы форвард отыграл 14 матчей, его средние показатели результативности составили 16,8 очка, 7,6 подбора и 4,3 передачи.