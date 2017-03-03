Дело экс-главы Российской федерации баскетбола о хищении 44 млн руб. направлено в суд

«По версии следствия, Аникеева и (бывший главный бухгалтер федерации Михаил) Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, а также при пособничестве профессионального бухгалтера Елены Силиной совершали хищения средств РФБ, — сообщили в прокуратуре. — С февраля 2014 года по август 2015 года по указанию сообщников Силина осуществляла контроль за четырьмя подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями, с которыми заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились денежные средства, которые обналичивались и передавались Силиной, а впоследствии — Кочаряну».

Эта схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава Федерации обратился в правоохранительные органы.

Обвиняемым по делу проходит и бывший главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян — в октябре 2016 года он умер от тяжелой болезни, но родственники были против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям и точку поставит суд. Уголовное дело направлено в Чертановский суд Москвы. Аникеева находится под домашним арестом с 11 апреля прошлого года. Уголовное дело в отношении Силиной было направлено также в Чертановский суд еще 15 февраля 2017 года.

Дело о хищении средств РФБ было возбуждено столичными следователями СК еще в конце декабря 2015 года, первоначально речь шла о хищении 20 млн рублей, выделенных на развитие спорта.

Аникеева возглавляла РФБ с июля 2013 года.