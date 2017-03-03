«Нижний Новгород» досрочно расторг контракт с Деандре Кейном

«Баскетбольный клуб “Нижний Новгород” досрочно расторг контракт с американским форвардом Деандре Кейном. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию и на взаимовыгодных условиях.



Мы благодарим ДеАндре за его вклад в результаты нынешнего сезона и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сообщается на официальном сайте клуба.