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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28963160/
3 марта 2017, 16:53 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Нижний Новгород» досрочно расторг контракт с Деандре Кейном

«Нижний Новгород» объявил о расторжении контракта с форвардом Деандре Кейном по обоюдному согласию.

«Баскетбольный клуб “Нижний Новгород” досрочно расторг контракт с американским форвардом Деандре Кейном. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию и на взаимовыгодных условиях.

Мы благодарим ДеАндре за его вклад в результаты нынешнего сезона и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сообщается на официальном сайте клуба.
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