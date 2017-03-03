«Нижний Новгород» досрочно расторг контракт с Деандре Кейном
«Нижний Новгород» объявил о расторжении контракта с форвардом Деандре Кейном по обоюдному согласию.
«Баскетбольный клуб “Нижний Новгород” досрочно расторг контракт с американским форвардом Деандре Кейном. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию и на взаимовыгодных условиях.
Мы благодарим ДеАндре за его вклад в результаты нынешнего сезона и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сообщается на официальном сайте клуба.
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