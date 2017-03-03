Богачев: Отзыв лицензии у Татфондбанка никак не отразится на судьбе БК УНИКС

Центробанк с 3 марта отозвал лицензии у трех казанских кредитных учреждений — Татфондбанка, который входил в топ-50 банковской системы РФ и с которым работал УНИКС, «Анкор банка» и Интехбанка. Причина — нарушения банковского законодательства и внутренних рекомендаций регулятора.

«Сотрудничество в последнее время сводилось к тому, что мы у них оформили кредит, мы им должны. Не они нам должны, а мы им. Это легче. Мы сейчас пытаемся кредит продлить, думаю, у нас это получится. Кредит не такой тяжелый, он разбит на три части до конца года. Это никак не отразится (на нашей судьбе). Незначительная сумма для нашего бюджета — 1/20 или 1/30. Если в этом банке не продлим — в другом возьмем», — сказал Богачев «Р-Спорт» по телефону.