Единая лига ВТБ оштрафовала на 50 тысяч рублей «Автодор» за критику судейства

Ранее на клубном сайте «Автодора» была опубликована статья под названием «Омерзительная восьмерка», в которой говорилось о судействе матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Химками», который состоялся 15 февраля в Саратове и закончился победой подмосковной команды со счетом 118:109.

Директорат Лиги ВТБ, в частности, отреагировал на цитаты о том, что «на протяжении всей игры “Автодору” приходилось бороться не только с пятеркой химчан на паркете, но и с трио судей», а также о том, что «серия судейских решений и в концовке не позволила саратовцам рассчитывать на заслуженную победу, испортив самый результативный матч в истории Единой лиги ВТБ».

В соответствии с регламентом чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17, на официальном сайте и в социальных сетях клуба запрещается опубликовывать материалы, содержащие обсуждение темы судейства матчей, а также задевающих честь, достоинство и деловую репутацию лиги, ее представителей, судей, игроков, тренеров и официальных лиц клубов. По мнению директората, вышеупомянутые фразы из статьи на сайте «Автодора» нарушают это пункт регламента в отношении лиги и судей.