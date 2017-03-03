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3 марта 2017, 9:26 | Баскетбол: Россия | АиФ Прикамье

«Парма» подписала контракт с форвардом из Хорватии

Домагой Самац будет выступать за пермскую команду до конца сезона.

БК «Парма» продолжает усиливаться легионерами. Под занавес заявочной кампании пермский клуб подписал очередного иностранного баскетболиста — хорватского форварда Домагоя Самаца.

Контракт с 23-летним игроком рассчитан до конца этого сезона. До перехода в «Парму» нападающий выступал на родине в чемпионате Хорватии за клубы «Цибона» и «Гермес». В прошлом сезоне хорват защищал цвета баскетбольной команды американского университета Форт Хэйс.

По словам главного тренера «Пармы» Вячеслава Шушакова, Домагой Самац призван добавить разнообразия в средней линии команды.

«Он очень подвижный, имеет дальний бросок, к тому же получил баскетбольное образование в одном из американских университетов», — отметил наставник пермского клуба.
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