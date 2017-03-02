ЖБК «Динамо» (Москва) победил «Спартак» и сыграет с «Надеждой» в плей-офф ЧР
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт. Баскетболистки московского «Динамо» нанесли поражение ногинскому «Спартаку» в своем заключительном матче регулярного чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Крылатском, завершилась со счетом 77:54 (24:10, 21:18, 14:11, 18:15) в пользу «бело-голубых». В составе победительниц самой результативной стала Варвара Псарева, набравшая 13 очков, «Спартаку» 15 очков принесла Марина Криволапова.
«Динамо» (9 побед в 20 матчах) заняло итоговое шестое место в регулярном чемпионате и в четвертьфинале
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter