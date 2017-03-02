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2 марта 2017, 21:22 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

ЖБК «Динамо» (Москва) победил «Спартак» и сыграет с «Надеждой» в плей-офф ЧР

МОСКВА, 2 мар — Р-Спорт. Баскетболистки московского «Динамо» нанесли поражение ногинскому «Спартаку» в своем заключительном матче регулярного чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Крылатском, завершилась со счетом 77:54 (24:10, 21:18, 14:11, 18:15) в пользу «бело-голубых». В составе победительниц самой результативной стала Варвара Псарева, набравшая 13 очков, «Спартаку» 15 очков принесла Марина Криволапова.

«Динамо» (9 побед в 20 матчах) заняло итоговое шестое место в регулярном чемпионате и в четвертьфинале плей-офф сыграет с командой, финишировавшей третьей в «регулярке» — оренбургской «Надеждой». «Спартак», проигравший все 20 матчей в сезоне и ставший последним в турнирной таблице, оказался за бортом плей-офф.
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