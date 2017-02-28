Подмосковные «Химки» подходят к противостоянию с испанской «Валенсией» в рамках четвертьфинала Еврокубка в прекрасном расположении духа — в последних матчах команда демонстрирует не только зрелищную игру, но и результат. Команда Душко Ивановича выстрелила дуплетом по прямым конкурентам в Единой лиге ВТБ — в гостях были обыграны УНИКС и «Локомотив-Кубань». Большая роль в успехах команды принадлежит черногорскому центровому Марко Тодоровичу. Иванович доверяет соотечественнику, и тот сполна оправдывает надежды, демонстрируя уверенную игру и принося пользу на обеих сторонах площадки. Марко согласился пообщаться с корреспондентом «Чемпионата» в преддверии вылета в Валенсию на первый поединок серии.

«Если методы Ивановича дают результат, как можно на них жаловаться?»

— В последнее время результаты «Химок» пошли в гору при вашем непосредственном участии. Совпадение?

— Мы прогрессируем от игры к игре. «Автодор», УНИКС, «Локомотив-Кубань» — все три победы вышли непростыми. А ведь впереди важнейшее противостояние с «Валенсией». С точки зрения психологии наша победная серия пойдёт на пользу команде. Что до моего участия, я привык делать всё для итогового успеха.



— С кем пришлось труднее в физическом плане лично вам — с УНИКСом или с «Локо»?

— Оба поединка были непростыми с точки зрения физики. Мы начали сезон с необязательного поражения от ВЭФа — теперь вынуждены навёрстывать упущенное, работая вдвое интенсивнее. Краснодарцы выдали впечатляющую победную серию, и неудача в матче с ЦСКА их не сломила, с ними пришлось трудно. «Железнодорожники» в принципе исповедуют крайне атлетичный баскетбол, борются, ищут контакт. Что касается встречи с УНИКСом, то пусть мы и выиграли с большим отрывом, поединок тоже был невероятно сложным.

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— С чем связан рост вашей результативности?

— Я наконец поверил в себя. У всех бывают спады и подъёмы по ходу сезона. Я не концентрируюсь на личных результатах, просто рад, что стал больше помогать команде в тот момент, когда это необходимо.



— Команда окончательно свыклась с жёсткими требованиями Душко Ивановича?

— Все знают философию Ивановича. У него своя манера подготовки к матчам, общения с игроками и персоналом, поведения непосредственно по ходу встречи. Он не зря считается высококлассным специалистом, ведь, где бы он ни работал, везде приносил результат. А если методы дают результат, как можно на них жаловаться?



— И всё же насколько комфортно вам работается в тоталитарных условиях?

— У нас всех одна цель — победа. Если хочешь добиться чего-то, нужно разделять идеи тренера. В ином случае никаких шансов на успех у тебя не будет. Иногда наставник может выбрать не лучшую тактику, но если игроки в него верят, у них обязательно всё получится. Что до меня, я разделяю подход Ивановича ко многим баскетбольным вопросам, но, как и любой другой спортсмен, не могу соглашаться с тренером во всём (смеётся).

Цитата Мы начали сезон с необязательного поражения от ВЭФа – теперь вынуждены навёрстывать упущенное.

— Вы пришли в «Химки», а уже в середине сезона отправились в аренду в «Бильбао», вернулись и наконец забронировали себе место в составе. Тяжело пришлось в психологическом плане?

— У всех игроков бывают взлёты и падения, я не исключение. В середине сезона тренер перестал рассчитывать на меня как на игрока основы. Подобная ситуация была мне в новинку, никогда раньше я с таким не сталкивался. Куртинайтис отделил меня от команды, я не мог играть. Это было его решение, я должен его уважать, ведь тренер всегда заботится прежде всего об интересах команды. Я старался не думать, что эти действия направлены лично против меня, старался сфокусироваться на причинах, приведших к произошедшему. Ведь поначалу мной были довольны. Иванович сразу сказал, что хочет вернуть меня в команду, но я уже был в аренде, а трансферное окно закрылось. Пришлось играть в «Бильбао», я этот шанс использовал для поддержания и улучшения формы. Знал, что меня ждёт напряжённое межсезонье со сборной Черногории.



— Откуда нашлись силы и на сборную, и на прогресс в «Химках»?

— Был готов к нагрузкам. Когда начался клубный сезон, я чувствовал, что прибавляю от месяца к месяцу в плане физики, и вот результат наконец пришёл. Но больше тут сыграла роль обретённая мной уверенность в своих силах.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQ3DnMAh1Po/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS)?? Разминаем пальчики и листаем галерею с вечерней тренировки в Краснодаре?? ------ (EN)?? Swipe the pics for the pics from evening practice in Kuban??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от BС Khimki (@khimkibasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-23T16:08:21+00:00">Фев 23 2017 в 8:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Когда ушли в аренду в «Бильбао», не было соблазна остаться в Испании? Ведь в одном из предыдущих интервью вы говорили, что чувствуете себя там как дома.

— Я и вправду считаю Испанию вторым домом. Я провёл там долгие восемь лет. Болельщики «Бильбао» навсегда останутся в моём сердце. Когда настало время уходить, у меня было несколько предложений из Испании, что было для меня более комфортно, нежели переезд в новую во многих отношениях страну. Мной двигало желание профессионального роста. Но «Химки» играли в Евролиге, это было немаловажным фактором при принятии окончательного решения.



— Но теперь-то это не так. Мотивация не снизилась?

— Так ведь у нас есть все шансы вернуться в Евролигу. Будет непросто, но у нас есть целых два способа выполнить задачу: выиграть Еврокубок или пробиться в финал плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Русские люди более закрытые. Погода, наверное, влияет»

— С Испанией всё ясно, а что насчёт жизни и игре в России? Привыкли?

— Конечно, и в бытовом, и в игровом плане мне пришлось перестраиваться. Лига ВТБ, особенно в нынешнем сезоне, — турнир невероятно высокого уровня. На мой взгляд, Лига ВТБ прогрессирует, а, например, испанский чемпионат теряет былой уровень. Ненамного, но теряет.



— Есть ли какие-то вещи в России, с которыми вы никак не свыкнетесь?

— Если бы я жил в Черногории, мне было бы проще адаптироваться к жизни в России, но я уехал в Испанию. Там я влился в местную культуру, поэтому многое для меня было удивительно. В первую очередь погода. Я ведь жил в Барселоне, а там таких холодов, как в Москве, не бывает. Второй момент — люди. Испанцы более открытые, русские — наоборот. Погода, наверное, влияет (смеётся). Зато после времени, проведённого в России, летом мне было гораздо проще понять людей в Черногории. Всё встало на свои места.



— Как продвигается изучение русского языка?

— Наши языки в чём-то схожи. Многие думают, что по этой причине выходцам из бывшей Югославии должен легко даваться русский. Когда я только приехал сюда, понял, что это не так. Не мог понять ни слова! Потом, когда немного начал говорить, отправился в Бильбао, где вновь всё позабыл. Теперь дела идут лучше. Я понимаю всё, ну или почти всё. Словарный запас у меня ещё не так богат, но объясниться смогу. Мой русский примерно на одном уровне с моим английским (хохочет).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQQaI4cj-jB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS)?? @markotodorovic11 на разминке?⬆️ ------ (EN)?? Marko Todorovic warming up⬆️?#khibay Photo: @pho3nix2</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от BС Khimki (@khimkibasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-08T15:54:48+00:00">Фев 8 2017 в 7:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Есть что сказать болельщикам «Химок» перед противостоянием с «Валенсией»?

— Ой, вот сейчас будет сложно (переходит на неуверенный русский). Мы выложимся в каждом матче на сто процентов, но с вашей поддержкой точно выиграем!



— Неплохо! Если бы вам сейчас предложили выбрать страну для постоянного места жительства, какую бы выбрали: Черногорию, Россию или Испанию?

— Теперь выбрать не так-то просто. В этом году я комфортно себя чувствую и в Москве, но вот только погода! В Санкт-Петербурге очень здорово, но погода там тоже не ахти (смеётся). Было бы непросто, но мой выбор пал бы на Барселону. И тепло всегда, и люди приятные, да и привык я к ней, долго там прожил.



— Нравится изучение иностранных языков? Испанский легко дался?

— Довольно легко. Мне нужно провести какое-то время в языковой среде, чтобы заговорить максимально свободно. Что касается моего русского, то здесь дела обстоят так же. Дайте мне пару месяцев общения исключительно на русском — заговорю. Лето в этом плане — крайне благодатная пора. Можно поднатаскаться в языке, а потом прийти и удивить всех новыми познаниями.

Цитата Когда впервые приехал в Россию, не мог понять ни слова.

— Вы и Иванович — черногорцы. Облегчает этот факт процесс коммуникации, а то многие игроки жалуются, что не всегда его понимают?

— В работе тренер использует смесь английского, испанского, сербского и русского. Я прекрасно его понимаю, потому что более-менее владею всеми этими языками (смеётся). Кроме тех моментов, когда Иванович говорит по-французски. Вворачивает иногда словечки. Тогда сложнее. А если серьёзно, то в баскетболе не так уж сложно понять друг друга, вокабуляр ограничен. Несмотря на то что мы оба черногорцы, тренер не относится ко мне как-то по-особенному.

«В составе “Валенсии” нет звезды, но испанцы сильны не этим»

— Грядет противостояние с «Валенсией». Чего ожидаете от матчей с испанцами?

— Я хорошо знаю «Валенсию». Они растили тех игроков, что сейчас защищают цвета команды на протяжении последних лет, теперь они одни из фаворитов Еврокубка. Я смотрел их матчи в Кубке Испании. «Валенсия» обыграла «Гран Канарию», затем «Барселону», а потом чуть было не одолела «Реал».



— За счёт чего им это удалось?

— У них очень сбалансированный состав, при этом нет звёзд, привыкших перетягивать одеяло на себя. Редко какой игрок «Валенсии» набирает больше 20 очков за матч. Каждый знает, что от него требуется и чётко следует тренерской установке. К слову о тренере: Педро Мартинес — опытный специалист, который прекрасно понимает возможности своих подопечных. А возможности у них немалые. Думаю, в этом всё дело.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BMkGa4gDLDh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS)?? Даже перед ужином нас подстерегали испанские фанаты баскетбола?? ------ (EN)?? Fans above food??Team photo for our Spanish fans before the supper?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от BС Khimki (@khimkibasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-08T21:21:44+00:00">Ноя 8 2016 в 1:21 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— И всё же кого бы вы выделили в составе соперника?

— Пожалуй, отмечу своего соотечественника Бояна Дублевича. Знаю его и по испанскому чемпионату, и по совместным выступлениям за сборную Черногории. Он разносторонний игрок, умеет играть в «краске», обладает поставленным броском, уверенно действует на подборе. Не зря он лидер команды по результативности.



— К счастью, у «Химок» есть Марко Тодорович.

— Да (смеётся). У нас и помимо меня полно хороших игроков. Так что уже скоро разберёмся, кто лучше.



— Кому удобнее формат противостояния до двух побед?

— У «Валенсии» преимущество домашней площадки, поэтому у них, наверное, есть небольшое гандикап. Но знаете, что интересно? Несколько лет назад, когда я выступал за «Барселону», мы играли против «Валенсии» в плей-офф. Вначале мы дважды уступили дома, потом соперник дважды проиграл перед своими трибунами. В решающем матче мы оказались сильнее. Не знаю, почему так случилось. Конечно, сейчас у них другой состав, но, по-моему, «Валенсия» лучше действует на выезде. Так что для нас всё не так плохо.



— В Испании любят и умеют шумно болеть. Где бы вы предпочли играть — на выезде перед недружелюбно настроенной, шумной публикой или дома, но перед тихой и спокойной?

— Да, на Пиренеях громко поддерживают свои команды. Когда играл в «Бильбао», на каждый наш матч приходило по девять тысяч зрителей. Для команды такого уровня это достойный показатель.



— Для любой команды.

— Пожалуй, что так. В Барселоне и в Мадриде такая же история. В России болельщики выглядят иначе. Наверняка они любят баскетбол и получают от него удовольствия. Тем не менее зрители не создают своей команде той шумовой поддержки, которая даёт преимущество сербским или турецким клубам.

«Закончил с футболом, когда тренер предложит стать вратарём»

— Вы ведь известный любитель футбола. Если бы не баскетбол, пошли бы в футбол?

— Я играл в футбол целых семь лет. К счастью, в какой-то момент я сделал правильный выбор и переключился на баскетбол.



— Откуда такая уверенность?

— На самом деле, вышла довольно забавная история. Я начинал в центре поля. Потом тренер перевёл меня в оборону, ведь уже в детстве я выделялся ростом. Но, видимо, я был не так хорош, как думал. В одном из матчей тренер выпустил меня на поле за 10 минут до финального свистка, но сделал обратную замену уже через пять минут. После подошёл ко мне в раздевалке и сказал: «Может, тебе стоит попробовать играть в воротах?». Тогда и закончилась моя футбольная карьера (смеётся). Мне было 14 лет.



— Но страсть к футболу никуда не делась?

— О да! Я, кстати, всерьёз подумываю о том, чтобы стать футбольным тренером после завершения баскетбольной карьеры. У меня есть товарищ, он работает помощником тренера в профессиональной команде. Так вот, он делится со мной некоторыми знаниями, посвящает в тонкости работы. Планы подготовки, предсезонки, тактические схемы — мне всё это очень нравится.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQ5Lk5ZBUPl/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS/EN)???? @markotodorovic11 ?⛹?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от BС Khimki (@khimkibasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-24T11:56:25+00:00">Фев 24 2017 в 3:56 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Откуда уверенность, что всё получится?

— Уверенности нет. Но ведь не все успешные тренеры были профессиональными футболистами. У Моуриньо получилось, может получиться и у меня. Главное — понимать и любить футбол. Ни в том, ни в другом мне не откажешь.



— Болеете за «Партизан»?

— Да, я давний поклонник «Партизана».



— Знаете, что по этой логике должны поддерживать футбольный ЦСКА?

— «Црвена Звезда» в хороших отношениях со «Спартаком», это знаю. А что, «Партизан» с ЦСКА? Впервые слышу. Я слышал только о дружбе «Партизана» с ПАОК.

— Теперь знаете.

— Понял! Был на недавнем матче ЦСКА и «Црвены Звезды», и в «Мегаспорт» пришли болельщики ЦСКА, которые распевали песни в поддержку «Партизана». Вот в чём было дело!



— А на трибуне «Црвены Звезды» в этот момент вовсю болели спартаковцы.

— Удивительно. По-моему, это был единственный домашний матч в сезоне, в котором ЦСКА имел реальную поддержку. Когда фанаты не умолкали на протяжении всей встречи.



— Были на футбольном дерби Белграда?

— Да, дважды. Атмосфера на стадионе потрясающая. Но болельщики «Партизана» всё равно лучшие (улыбается).



— Следите за футбольной Лигой чемпионов?

— Да, слежу. Мне нравится современный футбол. Если раньше достаточно было обладать хорошим техническим арсеналом, то сейчас на первый план выходит атлетизм. Равно как и в других видах спорта.

Цитата Дважды был на белградском футбольном дерби. Атмосфера на стадионе потрясающая.