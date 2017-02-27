Харпер стал игроком «Зенита»

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.



«Демонте Харпер может эффективно выступать на позициях первого и второго номеров. В текущем сезоне защитник провел все 17 матчей в составе “Калева” в Единой лиге ВТБ и стал лидером команды по результативности, набирая в среднем за игру 16,1 очка и совершая 5,9 передачи. В составе сине-бело-голубых новичок будет выступать под 22-м номером», — говорится в заявлении клуба.