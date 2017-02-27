Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28909313/
27 февраля 2017, 18:29 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Харпер стал игроком «Зенита»

Американский защитник Демонте Харпер подписал контракт с «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

«Демонте Харпер может эффективно выступать на позициях первого и второго номеров. В текущем сезоне защитник провел все 17 матчей в составе “Калева” в Единой лиге ВТБ и стал лидером команды по результативности, набирая в среднем за игру 16,1 очка и совершая 5,9 передачи. В составе сине-бело-голубых новичок будет выступать под 22-м номером», — говорится в заявлении клуба.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»