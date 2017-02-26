Дабл-дабл Теодосича помог ЦСКА обыграть УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли УНИКС из Казани в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой хозяев паркета со счетом 92:88 (23:19, 27:28, 21:16, 21:25).
Самым результативным в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, набравший 23 очка. Милош Теодосич сделал
ЦСКА в следующем матче Единой лиги ВТБ 5 марта сыграет в гостях с «Нижним Новгородом». УНИКС 7 марта встретится на выезде с «Калевом».
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