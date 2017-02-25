Баскетболисты «Зенита» обыграли «Енисей» в матче Лиги ВТБ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в субботу, завершилась со счетом 94:78 (22:18, 30:16, 19:27, 23:17) в пользу «Зенита», в составе которого 16 очков набрал Райан Тулсон. У «Енисея» по 15 очков набрали Фрэнк Элегар и Сулейман Браймох.

«Зенит» 12 марта на выезде встретится с казанским УНИКСом, а «Енисей» в тот же день в гостях сыграет с «Нижним Новгородом».