Баскетболисты «Зенита» обыграли «Енисей» в матче Лиги ВТБ
МОСКВА, 25 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в
«Зенит» 12 марта на выезде встретится с казанским УНИКСом, а «Енисей» в тот же день в гостях сыграет с «Нижним Новгородом».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter