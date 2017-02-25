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25 февраля 2017, 15:48 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболисты «Зенита» обыграли «Енисей» в матче Лиги ВТБ

МОСКВА, 25 фев — Р-Спорт. Баскетболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в субботу, завершилась со счетом 94:78 (22:18, 30:16, 19:27, 23:17) в пользу «Зенита», в составе которого 16 очков набрал Райан Тулсон. У «Енисея» по 15 очков набрали Фрэнк Элегар и Сулейман Браймох.

«Зенит» 12 марта на выезде встретится с казанским УНИКСом, а «Енисей» в тот же день в гостях сыграет с «Нижним Новгородом».
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