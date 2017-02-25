БК «Иркут» сыграет с двукратным обладателем Кубка России по баскетболу

БК «Иркут» проведет очередную игру чемпионата России по баскетболу среди команд мужской Суперлиги-1 завтра, 26 февраля. Команда Приангарья на домашнем паркете Дворца спорта «Труд» принимает БК «Новосибирск». В турнирной таблице Суперлиги-1 «Новосибирск» сейчас занимает первое место (14 побед, четыре поражения). Иркутяне — на четвертой строчке «турнирке», выиграв 11 матчей из 18-ти. Добавим, что в Иркутск новосибирцы приедут в статусе обладателей Кубка России 2016−2017 годов «Финал четырех» состоялся в Екатеринбурге 17—19 февраля . Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу баскетбольного клуба.

«То, что в финале встретятся действующий чемпион Суперлиги-1 “Сахалин” и “Новосибирск”, уже выигрывавший и Суперлигу, и Кубок в сезоне 2014−2015 годов, было вполне ожидаемо. Я это предполагал. “Сахалин” — команда по составу может даже опытнее, но им сложно играть все 40 минут активно. Новосибирцы помоложе, скамейка длиннее. И игроки стартовой пятерки, и кто выходил на замену — у всех был сумасшедший настрой, показали отличную командную игру. Агрессивная защита, в нападении, что называется, ничего лишнего, все роли расписаны, все четко — видна тренерская работа. В концовке чаша весов могла склониться в любую сторону, но, считаю, Новосибирск заслуженно победил. Впереди у “Иркута” домашняя игра как раз с ними. Возможно, нашим соперникам еще нужно какое-то время на восстановление. А, возможно, эмоции от победы в Екатеринбурге им будут только в помощь. Не будем загадывать, будем отталкиваться от своей игры», — прокомментировал главный тренер БК «Иркут» Алексей Лобанов.

Напомним, 11 февраля баскетболисты «Иркута» обыграли команду «Химки-Подмосковье» в домашнем матче чемпионата России среди мужских клубов первого дивизиона Суперлиги. Встреча, которая состоялась во Дворце спорта «Труд», закончилась со счетом 72:65 (11:12, 12:13, 24:18, 25:22).