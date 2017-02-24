Баскетболистки «Спартака» (Ногинск) потерпели 18-е поражение подряд в ЧР, уступив МБА
Баскетболистки московского клуба МБА нанесли поражение ногинскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата России.
Игра, прошедшая в пятницу в Москве, закончилась со счетом 73:68 (13:18, 22:9, 14:19, 24:22) в пользу МБА. В составе победительниц самой результативной стала Нина Глонти, набравшая 14 очков. У ногинской команде 17 очков набрала Мария Мерзлякова, а Марина Криволапова оформила
МБА, одержавшая девятую победу в 19 играх, занимает пятое место в чемпионате России. «Спартак», потерпевший 18-е поражение в 18 матчах, замыкает турнирную таблицу.
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