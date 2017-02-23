Кириленко будет сотрудничать с новым главой Китайской баскетбольной ассоциации Яо Мином

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В четверг было объявлено, что бывший центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» Яо Мин избран президентом Китайской баскетбольной ассоциации.

«Это здорово, что Яо Мин возглавил Федерацию баскетбола Китая. Мы познакомились еще в 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее. А потом постоянно пересекались — в матчах НБА, на Матчах всех звезд, в плей-офф, сыграв уйму противостояний», — рассказал Кириленко.

«Мы обязательно будем сотрудничать, — добавил Кириленко. — Посмотрим, как будет складываться ситуация, но в любом случае будем изучать и решать, какие проекты можно будет сделать вместе».