Кириленко будет сотрудничать с новым главой Китайской баскетбольной ассоциации Яо Мином
МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко будет сотрудничать с новым президентом Китайской баскетбольной ассоциации Яо Мином и рассчитывает проводить совместные проекты. Об этом он заявил ТАСС.
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В четверг было объявлено, что бывший центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» Яо Мин избран президентом Китайской баскетбольной ассоциации.
«Это здорово, что Яо Мин возглавил Федерацию баскетбола Китая. Мы познакомились еще в 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее. А потом постоянно пересекались — в матчах НБА, на Матчах всех звезд, в
«Мы обязательно будем сотрудничать, — добавил Кириленко. — Посмотрим, как будет складываться ситуация, но в любом случае будем изучать и решать, какие проекты можно будет сделать вместе».
Яо Мин был выбран «Хьюстоном» в первом раунде под общим первым номером на драфте 2002 года. Восемь раз он принимал участие в Матчах звезд, в 2003-м был включен в первую сборную новичков НБА. Завершил карьеру в 2011 году, имея в активе 486 матчей за «Хьюстон», в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9
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