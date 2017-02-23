«Сахалин» объявил о расторжении контракта с Раудом

Несмотря на все разногласия, которые были между Раудом и клубом, ПСК «Сахалин» поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелал успехов на следующем месте работы.



Напомним, ранее стало известно, что между Эдуардом и президентом клуба Алексеем Аном произошёл конфликт из-за того, что тренер отказался поддержать предложение о сокращении зарплаты игрокам.