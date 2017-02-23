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23 февраля 2017, 13:44 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Сахалин» объявил о расторжении контракта с Раудом

Профессиональный спортивный клуб «Сахалин» на своём официальном сайте сообщил о расторжении контракта со старшим тренером баскетбольной команды Эдуардом Раудом. Сообщается, что экс-наставник сахалинцев вылетел во Владивосток.

Несмотря на все разногласия, которые были между Раудом и клубом, ПСК «Сахалин» поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелал успехов на следующем месте работы.

Напомним, ранее стало известно, что между Эдуардом и президентом клуба Алексеем Аном произошёл конфликт из-за того, что тренер отказался поддержать предложение о сокращении зарплаты игрокам.
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