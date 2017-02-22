Кириленко: Проявившие себя в Кубке России баскетболисты могут усилить сборную
МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты, проявившие себя в Кубке России, способны усилить национальную сборную страны. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
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«Мне кажется, что Кубок России отлично зарекомендовал себя. Особенно в регионах. Это турнир очень высокого уровня для команд, составленных из российских игроков. А те из них, кто здорово проявит себя, могут получить шанс попасть на заметку тренерскому штабу сборной России», — сказал Кириленко.
Кубок России — 2017 выиграл «Новосибирск». По словам Кириленко, финальная игра, прошедшая в Екатеринбурге 19 февраля, получилась захватывающей.
«И без того довольно интересный турнир завершился потрясающим по накалу финалом. Обе команды неоднократно выходили вперед, победитель не был ясен буквально до последней секунды, а в итоге “Новосибирск” выиграл у “Сахалина” всего два очка», — отметил президент РФБ.
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