Кириленко: Проявившие себя в Кубке России баскетболисты могут усилить сборную

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«Мне кажется, что Кубок России отлично зарекомендовал себя. Особенно в регионах. Это турнир очень высокого уровня для команд, составленных из российских игроков. А те из них, кто здорово проявит себя, могут получить шанс попасть на заметку тренерскому штабу сборной России», — сказал Кириленко.

Кубок России — 2017 выиграл «Новосибирск». По словам Кириленко, финальная игра, прошедшая в Екатеринбурге 19 февраля, получилась захватывающей.

«И без того довольно интересный турнир завершился потрясающим по накалу финалом. Обе команды неоднократно выходили вперед, победитель не был ясен буквально до последней секунды, а в итоге “Новосибирск” выиграл у “Сахалина” всего два очка», — отметил президент РФБ.