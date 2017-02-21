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21 февраля 2017, 17:46 | Баскетбол: Россия | Советский спорт

УНИКС выкупит Клименко у «Автодора»

Центровой УНИКСА Артем Клименко останется в клубе по окончании сезона.

Права на 23-летнего игрока принадлежат «Автодору», а с декабря прошлого года он выступает в УНИКСе на правах аренды, которая заканчивается в мае 2017 года.

«У нас есть определенные надежды на Клименко, — приводят “Известия” слова президента УНИКСа Евгения Богачева. — Если он их оправдает, мы подпишем с ним контракт. Пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы, давайте подождем».

Добавим, что в составе команды из Казани Клименко принял участие в пяти матчах Евролиги и четырех играх Единой лиги ВТБ.

Отметим, что УНИКСу и «Автодору» осталось договориться только о сумме отступных.
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