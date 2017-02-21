«Парма» усилилась американским защитником Каллаханом

В этом сезоне Джоржан выступал в чемпионате Польши и баскетбольной Лиге Чемпионов, где набирал 12,7 и 11,4 очков за игру соответственно.

«Каллахана взяли усилить позицию 1−2, хотим добавить разнообразия в задней линии, искали игрока с умением атаковать и создавать моменты в нападении для партнёров! Желаю ему скорее влиться в коллектив», — заявил главный тренер клуба Вячеслав Шушаков.