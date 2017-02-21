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21 февраля 2017, 13:23 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Парма» подписала Каллахана

Баскетбольный клуб «Парма» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с американским защитником Джорданом Каллаханом.

В ближайшее время 26-летний игрок пройдёт медосмотр.

Сезон-2016/17 Каллахан начинал в составе польской «Розы Радом». В чемпионате Польши и баскетбольной Лиге чемпионов Джордан набирал в среднем по 12,7 очка и 11,4 очка соответственно.

Напомним, что в начале февраля «Парма» рассталась с защитником Данило Анджушичем, который продолжил карьеру в УНИКСе.
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БК «Парма» расстался с защитником Савельевым и подписал контракт с Каллаханом

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. «Парма» расторгла контракт с российским защитником Иваном Савельевым и подписала соглашение с американцем Джорданом Каллаханом, сообщается на официальном сайте пермского баскетбольного клуба.
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