«Парма» подписала Каллахана
Баскетбольный клуб «Парма» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта с американским защитником Джорданом Каллаханом.
В ближайшее время 26-летний игрок пройдёт медосмотр.
Сезон-2016/17 Каллахан начинал в составе польской «Розы Радом». В чемпионате Польши и баскетбольной Лиге чемпионов Джордан набирал в среднем по 12,7 очка и 11,4 очка соответственно.
Напомним, что в начале февраля «Парма» рассталась с защитником Данило Анджушичем, который продолжил карьеру в УНИКСе.
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