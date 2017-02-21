«Парма» подписала Каллахана

В ближайшее время 26-летний игрок пройдёт медосмотр.



Сезон-2016/17 Каллахан начинал в составе польской «Розы Радом». В чемпионате Польши и баскетбольной Лиге чемпионов Джордан набирал в среднем по 12,7 очка и 11,4 очка соответственно.



Напомним, что в начале февраля «Парма» рассталась с защитником Данило Анджушичем, который продолжил карьеру в УНИКСе.