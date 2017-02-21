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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28845159/
21 февраля 2017, 9:01 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

БК «Парма» расстался с защитником Савельевым и подписал контракт с Каллаханом

МОСКВА, 21 фев — Р-Спорт. «Парма» расторгла контракт с российским защитником Иваном Савельевым и подписала соглашение с американцем Джорданом Каллаханом, сообщается на официальном сайте пермского баскетбольного клуба.

Савельев принял участие в 14 матчах Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, в среднем набирая 3,7 очка и делая 2,4 передачи.

«Хочу сказать слова благодарности пермским болельщикам за то, что верят в команду. Кто-то, может быть, верил в меня. Хочу поблагодарить “Парму” за предоставленную возможность играть в Единой лиге ВТБ. Да, что-то получилось, что-то могло получиться лучше. Желаю “Парме” побед», — сказал Савельев.

Контракт Каллахана вступит в силу после прохождения защитником медосмотра. 26-летний игрок перебрался в «Парму» из польского клуба «Росаспорт».

«Каллахана взяли усилить позицию 1−2, хотим добавить разнообразия в задней линии, искали игрока с умением атаковать и создавать моменты в нападении для партнеров. Желаю ему скорее влиться в коллектив», — сказал главный тренер клуба Вячеслав Шушаков.

В конце января стало известно о переходе в «Парму» еще одного американского разыгрывающего Чарльза Бартона. Клуб сообщает, что пока он не присоединился к команде из-за проблем со въездом в Россию.
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