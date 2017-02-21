БК «Парма» расстался с защитником Савельевым и подписал контракт с Каллаханом
МОСКВА, 21 фев —
Р-Спорт. «Парма» расторгла контракт с российским защитником Иваном Савельевым и подписала соглашение с американцем Джорданом Каллаханом, сообщается на официальном сайте пермского баскетбольного клуба.
Савельев принял участие в 14 матчах Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, в среднем набирая 3,7 очка и делая 2,4 передачи.
«Хочу сказать слова благодарности пермским болельщикам за то, что верят в команду.
Контракт Каллахана вступит в силу после прохождения защитником медосмотра. 26-летний игрок перебрался в «Парму» из польского клуба «Росаспорт».
«Каллахана взяли усилить позицию 1−2, хотим добавить разнообразия в задней линии, искали игрока с умением атаковать и создавать моменты в нападении для партнеров. Желаю ему скорее влиться в коллектив», — сказал главный тренер клуба Вячеслав Шушаков.
В конце января стало известно о переходе в «Парму» еще одного американского разыгрывающего Чарльза Бартона. Клуб сообщает, что пока он не присоединился к команде
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