БК «Парма» расстался с защитником Савельевым и подписал контракт с Каллаханом

Савельев принял участие в 14 матчах Единой лиги ВТБ в текущем сезоне, в среднем набирая 3,7 очка и делая 2,4 передачи.

«Хочу сказать слова благодарности пермским болельщикам за то, что верят в команду. Кто-то, может быть, верил в меня. Хочу поблагодарить “Парму” за предоставленную возможность играть в Единой лиге ВТБ. Да, что-то получилось, что-то могло получиться лучше. Желаю “Парме” побед», — сказал Савельев.

Контракт Каллахана вступит в силу после прохождения защитником медосмотра. 26-летний игрок перебрался в «Парму» из польского клуба «Росаспорт».

«Каллахана взяли усилить позицию 1−2, хотим добавить разнообразия в задней линии, искали игрока с умением атаковать и создавать моменты в нападении для партнеров. Желаю ему скорее влиться в коллектив», — сказал главный тренер клуба Вячеслав Шушаков.