УНИКС выкупит контракт Клименко у «Автодора»
Казанский УНИКС выкупит контракт центрового Артёма Клименко у саратовского «Автодора».
Сделка состоится грядущим летом. Стороны уже согласовали сумму отступных, сообщают «Известия».
С декабря 2016 года Клименко находится в УНИКСе на правах аренды. Казанский клуб рассчитывает заключить с ним долгосрочное соглашение. Однако президент клуба Евгений Богачёв не дал точного ответа о подписании контракта.
«У нас есть определённые надежды на Клименко. Если он их оправдает, мы подпишем с ним контракт. Пока прошло слишком мало времени, чтобы делать
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