БК «Парма» стал бронзовым призером Кубка России
Пермский баскетбольный клуб «Парма» стал бронзовым призером Кубка России по баскетболу. Накануне в Екатеринбурге БК «Парма» встретились с клубом из Ревды «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».
Встреча завершилась со счетом 65:55 в пользу пермяков.
Напомним, год назад «Парма» стала победителем «Финала четырех». В этом году пермяки уступили в полуфинале турнира баскетбольному клубу «Новосибирск» и не прошли в финал Кубка России.
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