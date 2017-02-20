Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28831245/
20 февраля 2017, 8:33 | Баскетбол: Россия | Коммерсантъ

БК «Парма» стал бронзовым призером Кубка России

Пермский баскетбольный клуб «Парма» стал бронзовым призером Кубка России по баскетболу. Накануне в Екатеринбурге БК «Парма» встретились с клубом из Ревды «ТЕМП-СУМЗ-УГМК».

Встреча завершилась со счетом 65:55 в пользу пермяков.

Напомним, год назад «Парма» стала победителем «Финала четырех». В этом году пермяки уступили в полуфинале турнира баскетбольному клубу «Новосибирск» и не прошли в финал Кубка России.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости

Суд прекратил дискуссию о существовании Бога

Голые несмешные

«Страшно оставаться в России»