БК «Парма» стал бронзовым призером Кубка России

Встреча завершилась со счетом 65:55 в пользу пермяков.



Напомним, год назад «Парма» стала победителем «Финала четырех». В этом году пермяки уступили в полуфинале турнира баскетбольному клубу «Новосибирск» и не прошли в финал Кубка России.