«Зенит» одержал восьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/.
Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Нижним Новгородом» со счетом 97:93 в гостевом матче Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Петр Губанов, в его активе 23 очка.
Эта победа стала для «Зенита» восьмой подряд в турнире. В турнирной таблице клуб занимает второе место, одержав в 17 матчах 14 побед, «Нижний Новгород» с пятью победами идет девятым.
«Зенит» в следующем матче 5 марта примет красноярский «Енисей», «Нижний Новгород» 23 февраля в гостях сыграет с латвийским ВЭФ.
В других матчах казахстанская «Астана» на выезде обыграла белорусский «Цмоки-Минск» со счетом 80:70, «Енисей» также в гостях оказался сильнее эстонского «Калева» — 91:82.
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