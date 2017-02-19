«Зенит» одержал восьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Петр Губанов, в его активе 23 очка.

Эта победа стала для «Зенита» восьмой подряд в турнире. В турнирной таблице клуб занимает второе место, одержав в 17 матчах 14 побед, «Нижний Новгород» с пятью победами идет девятым.

«Зенит» в следующем матче 5 марта примет красноярский «Енисей», «Нижний Новгород» 23 февраля в гостях сыграет с латвийским ВЭФ.

В других матчах казахстанская «Астана» на выезде обыграла белорусский «Цмоки-Минск» со счетом 80:70, «Енисей» также в гостях оказался сильнее эстонского «Калева» — 91:82.