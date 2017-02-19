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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28829059/
19 февраля 2017, 22:20 | Баскетбол: Россия | ТАСС

«Зенит» одержал восьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Нижним Новгородом» со счетом 97:93 в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Петр Губанов, в его активе 23 очка.

Эта победа стала для «Зенита» восьмой подряд в турнире. В турнирной таблице клуб занимает второе место, одержав в 17 матчах 14 побед, «Нижний Новгород» с пятью победами идет девятым.

«Зенит» в следующем матче 5 марта примет красноярский «Енисей», «Нижний Новгород» 23 февраля в гостях сыграет с латвийским ВЭФ.

В других матчах казахстанская «Астана» на выезде обыграла белорусский «Цмоки-Минск» со счетом 80:70, «Енисей» также в гостях оказался сильнее эстонского «Калева» — 91:82.
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