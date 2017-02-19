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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28828657/
19 февраля 2017, 21:44 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

«Енисей» обыграл «Калев», несмотря на 30 очков Лютыча

Красноярский «Енисей» со счётом 91:82 нанёс поражение эстонскому «Калеву» в выездном матче Единой лиги ВТБ.

Первая половина встречи прошла на равных, а в третьей четверти красноярцы создали отрыв «+7», который смогли удержать в заключительном отрезке.

Самым результативным в этой встрече стал белорусский форвард «Калева» Виталий Лютыч, который набрал 30 очков. «Енисею» 22 балла принёс Василий Заворуев. Фрэнк Элегар оформил дабл-дабл из 18 очков и 16 подборов.
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