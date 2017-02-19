«Енисей» обыграл «Калев», несмотря на 30 очков Лютыча

Первая половина встречи прошла на равных, а в третьей четверти красноярцы создали отрыв «+7», который смогли удержать в заключительном отрезке.



Самым результативным в этой встрече стал белорусский форвард «Калева» Виталий Лютыч, который набрал 30 очков. «Енисею» 22 балла принёс Василий Заворуев. Фрэнк Элегар оформил дабл-дабл из 18 очков и 16 подборов.