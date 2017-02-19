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19 февраля 2017, 18:31 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

21 очко де Коло помогло ЦСКА обыграть «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА на своей площадке обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 83:77 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

С первой четверти игра проходила на равных и ни одной из команд не удавалось уйти в существенный отрыв. Однако рывок 11:3 в конце третьей четверти позволил «армейцам» создать небольшой задел, который они и сохранили до финальной сирены.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, который набрал 21 очко. У «Локомотива» 17 баллов в активе Марди Коллинса.
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