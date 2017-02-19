«ПАРМА» завоевала «бронзу» в Кубке России

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В стартовой пятерке пермского клуба вышли Иван Ухов, Сергей Чернов, Максим Дыбовский, Константин Буланов и Александр Винник. С первых минут было заметно, что баскетболисты «ПАРМЫ» сделали правильные выводы после поражения от «Новосибирска». На большой перерыв пермская команда ушла, ведя в счете 31:29.

Во второй половине встречи «Темп-СУМЗ-УГМК» пытался догнать «ПАРМУ», но тщетно. Пермяки наладили игру на чужом кольце, не забывая при этом про борьбу под своим щитом. В итоге победа «ПАРМЫ» со счетом 65:55. Лучшим снайпером в составе «ПАРМЫ» стал Иван Ухов, который набрал 16 очков.



Вячеслав Шушаков, главный тренер «ПАРМЫ»:

— В первую очередь, большое спасибо парням, что они вышли биться и играть только на победу. Вчерашний день пошел всем на пользу, мы много работали перед игрой. Ребята верили в то, что уедем с медалями и выполнили все установки на характере.



Иван УХОВ, лучший игрок в составе БК «ПАРМА» по итогам матча с БК «Темп-СУМЗ-УГМК»:

— Сегодня мы были настоящей командой, спасибо всем большое. Я был признан лучшим по итогам матча и забил свои 16 очков только благодаря слаженной работе всего коллектива. Бились за победу до конца, не уступали ни на одной части площадки. Команда Ревды нам хорошо знакома, с прошлого сезона состав практически не изменился. Они показали хороший баскетбол, но сегодня мы были лучше.



В следующем матче «ПАРМА» сыграет 19 марта в Перми против БК «Локомотив-Кубань» из Краснодара.