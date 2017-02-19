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19 февраля 2017, 15:15 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболисты пермской «Пармы» стали бронзовыми призерами Кубка России-2017

Баскетболисты пермской «Пармы» завоевали бронзовые медали Кубка России-2017, обыграв в матче за третье место ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 65:55 (14:14, 17:15, 13:9, 21:17) в пользу пермяков. У победителей самым результативным оказался Иван Ухов, набравший 16 очков. В составе команды из Ревды дабл-дабл оформил Сергей Караулов (16 очков + 12 подборов).

Финальный матч турнира пройдет позже в воскресенье. За Кубок России поборются баскетболисты «Новосибирска» и «Сахалина».
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