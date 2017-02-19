Баскетболисты пермской «Пармы» стали бронзовыми призерами Кубка России-2017
Баскетболисты пермской «Пармы» завоевали бронзовые медали Кубка России-2017, обыграв в матче за третье место
ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 65:55 (14:14, 17:15, 13:9, 21:17) в пользу пермяков. У победителей самым результативным оказался Иван Ухов, набравший 16 очков. В составе команды из Ревды
Финальный матч турнира пройдет позже в воскресенье. За Кубок России поборются баскетболисты «Новосибирска» и «Сахалина».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter