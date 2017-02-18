«ПАРМА» проиграла «Новосибирску»

В стартовой пятерке пермского клуба вышли Иван Ухов, Иван Нелюбов, Сергей Чернов, Николай Жмако и Константин Буланов. Также в заявку клуба впервые в сезоне попал Алексей Суровцев.



Первая половина прошла с небольшим преимуществом сибиряков. «Новосибирск» устроил парад трехочковых, а «ПАРМА» не нашла оружие против дальних бросков соперника. Всего «Новосибирск» реализовал 12 трехочковых и ушел на перерыв, ведя в счете 48:41.

Третья четверть в очередной раз стала головной болью для тренерского штаба пермяков. Она была проиграна 10:20. В заключительной четверти пермяки вернулись в игру, но времени осталось слишком мало. В итоге поражение «ПАРМЫ» со счетом 70:86. Лучшим снайпером в составе «ПАРМЫ» стал Сергей Чернов, который набрал 18 очков.



Вячеслав Шушаков, главный тренер «ПАРМЫ»:

— В первую очередь, я хочу поздравить «Новосибирск» с победой, с хорошей игрой. Они нашли правильный настрой, реализация была отменная, особенно много трехочковых бросков. Мы пытались перестроиться, но каждый раз у нас кто-то не дошагивал до броска, и психологически не могли из этого вырваться. Естественно, готовились. Знаем примерный стиль «Новосибирска», но игра показала, что они лучше готовы, чем мы.



В матче за третье место «ПАРМА» сыграет 19 февраля против БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области.





