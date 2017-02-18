«ПАРМА» проиграла «Новосибирску»
Баскетбольный клуб «ПАРМА» 17 февраля встречался в Екатеринбурге с «Новосибирском» в рамках полуфинала Кубка России. Пермская команда является действующим обладателем этого трофея, но поражение не оставило шансов на его сохранение.
В стартовой пятерке пермского клуба вышли Иван Ухов, Иван Нелюбов, Сергей Чернов, Николай Жмако и Константин Буланов. Также в заявку клуба впервые в сезоне попал Алексей Суровцев.
Первая половина прошла с небольшим преимуществом сибиряков. «Новосибирск» устроил парад трехочковых, а «ПАРМА» не нашла оружие против дальних бросков соперника. Всего «Новосибирск» реализовал 12 трехочковых и ушел на перерыв, ведя в счете 48:41.
Третья четверть в очередной раз стала головной болью для тренерского штаба пермяков. Она была проиграна 10:20. В заключительной четверти пермяки вернулись в игру, но времени осталось слишком мало. В итоге поражение «ПАРМЫ» со счетом 70:86. Лучшим снайпером в составе «ПАРМЫ» стал Сергей Чернов, который набрал 18 очков.
Вячеслав Шушаков, главный тренер «ПАРМЫ»:
— В первую очередь, я хочу поздравить «Новосибирск» с победой, с хорошей игрой. Они нашли правильный настрой, реализация была отменная, особенно много трехочковых бросков. Мы пытались перестроиться, но каждый раз у нас
В матче за третье место «ПАРМА» сыграет 19 февраля против БК «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области.
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