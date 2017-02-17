«Новосибирск» победил «Парму» и вышел в финал Кубка России по баскетболу
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты «Новосибирска» обыграли «Парму» из Пермского края в полуфинальном матче Кубка России и вышли в финал турнира.
Игра, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, закончилась со счетом 86:70 (25:24, 23:17, 20:10, 18:19) в пользу новосибирцев.
В составе победителей самым результативным стал Дмитрий Макеев, набравший 23 очка;
В финале 19 февраля «Новосибирск» сыграет с победителем матча между
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