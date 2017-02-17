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17 февраля 2017, 15:13 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

«Новосибирск» победил «Парму» и вышел в финал Кубка России по баскетболу

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Баскетболисты «Новосибирска» обыграли «Парму» из Пермского края в полуфинальном матче Кубка России и вышли в финал турнира.

Игра, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, закончилась со счетом 86:70 (25:24, 23:17, 20:10, 18:19) в пользу новосибирцев.

В составе победителей самым результативным стал Дмитрий Макеев, набравший 23 очка; дабл-дабл оформил Сергей Токарев (21 очко + 10 передач). Наибольшее количество баллов пермской команде, которая завоевала Кубок России в прошлом сезоне, принес Сергей Чернов — 18.

В финале 19 февраля «Новосибирск» сыграет с победителем матча между ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) и «Сахалином» (Южно-Сахалинск). «Парма», выступающая в Единой лиге ВТБ, в этот же день встретится с проигравшей командой из второй пары в матче за третье место.
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