«Новосибирск» победил «Парму» и вышел в финал Кубка России по баскетболу

Игра, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, закончилась со счетом 86:70 (25:24, 23:17, 20:10, 18:19) в пользу новосибирцев.

В составе победителей самым результативным стал Дмитрий Макеев, набравший 23 очка; дабл-дабл оформил Сергей Токарев (21 очко + 10 передач). Наибольшее количество баллов пермской команде, которая завоевала Кубок России в прошлом сезоне, принес Сергей Чернов — 18.