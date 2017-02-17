Богачев: Баскетболисты УНИКСа Понкрашов и Панин могут сыграть с «Химками»

Понкрашов из-за травмы пропустил несколько месяцев, но участвовал в Матче звезд лиги ВТБ, который прошел в начале февраля. Панин из-за повреждения мышцы пропустил три последних матча команды.

«Понкрашов уже тренируется с командой в полную силу, но перед игрой с “Нижним Новгородом” мы решили его поберечь. У Панина был небольшой надрыв мышцы, он приходит в себя. Оба игрока могут сыграть с “Химками”, а к матчу Евролиги с “Панатинаикосом” точно должны быть готовы», — сказал Богачев по телефону.

УНИКС примет «Химки» 20 февраля, а с «Панатинаикосом» сыграет на выезде 24-го числа.