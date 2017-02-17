Богачев: Баскетболисты УНИКСа Понкрашов и Панин могут сыграть с «Химками»
КАЗАНЬ, 17 фев —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболисты УНИКСа Антон Понкрашов и Вадим Панин могут сыграть с подмосковными «Химками» в матче Единой лиги ВТБ, заявил агентству «Р-Спорт» президент казанского клуба Евгений Богачев.
Понкрашов
«Понкрашов уже тренируется с командой в полную силу, но перед игрой с “Нижним Новгородом” мы решили его поберечь. У Панина был небольшой надрыв мышцы, он приходит в себя. Оба игрока могут сыграть с “Химками”, а к матчу Евролиги с “Панатинаикосом” точно должны быть готовы», — сказал Богачев по телефону.
УНИКС примет «Химки» 20 февраля, а с «Панатинаикосом» сыграет на выезде 24-го числа.
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