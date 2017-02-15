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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28789706/
15 февраля 2017, 22:00 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки МБА в овертайме переиграли московское «Динамо» в матче ЧР

МОСКВА, 15 фев — Р-Спорт. Баскетболистки МБА переиграли в овертайме «Динамо» в московском дерби в рамках чемпионата России.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 79:73 (18:9, 18:27, 13:17, 19:15, 11:5) в пользу МБА. У победительниц самой результативной была Карина Низамова, набравшая 24 очка, а Ольга Горбачева оформила дабл-дабл (14 очков + 12 подборов). У «Динамо» 20 очков набрала Кэти Рэй Эбзери.

В следующем матче московское «Динамо» 22 февраля сыграет с «Динамо» из Новосибирской области, а МБА 19 февраля примет «Динамо» из Курска.
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