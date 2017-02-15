Баскетболистки МБА в овертайме переиграли московское «Динамо» в матче ЧР

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 79:73 (18:9, 18:27, 13:17, 19:15, 11:5) в пользу МБА. У победительниц самой результативной была Карина Низамова, набравшая 24 очка, а Ольга Горбачева оформила дабл-дабл (14 очков + 12 подборов). У «Динамо» 20 очков набрала Кэти Рэй Эбзери.

В следующем матче московское «Динамо» 22 февраля сыграет с «Динамо» из Новосибирской области, а МБА 19 февраля примет «Динамо» из Курска.