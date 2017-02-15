Баскетболистки МБА в овертайме переиграли московское «Динамо» в матче ЧР
МОСКВА, 15 фев —
Р-Спорт. Баскетболистки МБА переиграли в овертайме «Динамо» в московском дерби в рамках чемпионата России.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 79:73 (18:9, 18:27, 13:17, 19:15, 11:5) в пользу МБА. У победительниц самой результативной была Карина Низамова, набравшая 24 очка, а Ольга Горбачева оформила
В следующем матче московское «Динамо» 22 февраля сыграет с «Динамо» из Новосибирской области, а МБА 19 февраля примет «Динамо» из Курска.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter