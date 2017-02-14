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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28771023/
14 февраля 2017, 16:00 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки «Казаночки» прервали серию из пяти поражений в ЧР, разгромив «Спартак»

Баскетболистки «Казаночки» одержали крупную победу над ногинским «Спартаком» и прервали серию из пяти поражений подряд в чемпионате России.

Встреча, прошедшая во вторник в Ногинске, завершилась победой гостей со счетом 85:62 (24:16, 26:22, 18:8, 17:16). Самой результативной в составе «Казаночки» стала Сара Бут, в активе которой 21 очко и 9 подборов, а Галина Першина оформила дабл-дабл — 12 очков и 13 подборов. Лидером по результативности у «Спартака» стала Юлия Гарькавская, на счету которой 17 очков и 10 подборов.

Следующий матч «Казаночка» проведет 19 февраля на выезде с «Вологодой-Чевакатой». «Спартак», потерпевший 17-е поражение в 17 играх, 24 февраля примет московскую МБА.
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