Глава БК ЦСКА: Итудис не смог бы полноценно восстанавливать силы при совмещении постов

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Ранее Итудис рассказал ТАСС, что ему поступило предложение возглавить сборную Греции, но он отказался.

«Безусловно, работа в национальной сборной — большая честь для любого тренера, — сказал Ватутин. — Мы очень ценим, что греческая федерация обратила свой выбор на наставника ЦСКА, и я лично с огромным уважением отношусь к господину (Гиоргосу) Василакополусу (президент Федерации баскетбола Греции) как к яркому лидеру европейского баскетбола. В то же время, национальная сборная это не только вызов, но и огромная нагрузка, ответственность и давление».

«Возможный отъезд Итудиса в сборную связан с множеством беспокоящих нас факторов, — продолжил Ватутин. — Будучи тренером сборной, Димитрис полноценно не восстановится физически и психологически после изнуряющего клубного сезона, не сможет с должной концентрацией совмещать занятость в сборной с участием в селекционной работе ЦСКА, в конце концов, будет вынужден пропустить значительную и важнейшую часть подготовительного сбора нашей команды. Все эти моменты вызывают вполне обоснованные опасения».

Итудис является главным тренером ЦСКА с 2014 года. Под его руководством команда становилась победителем Евролиги (2015/16) и чемпионом Единой лиги ВТБ (2014/15, 2015/16).