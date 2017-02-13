Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28755739/
13 февраля 2017, 15:36 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Тренер ЦСКА Итудис отказался возглавить сборную Греции по баскетболу

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис отказался возглавить сборную Греции. Об этом специалист рассказал ТАСС.

Специалист отметил что при нынешних условиях календаря будет сложно совмещать работу в клубе и сборной. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Как с моей стороны, так и со стороны федерации существовало большое желание, чтобы я взял на себя ответственность за большой проект национальной команды. Для меня было бы большой честью возглавить сборную моей страны и вести ее к успеху, однако после беседы с руководствами клуба и федерации мы поняли, что при существующих календарях практически невозможно должным образом отвечать интересам клуба и сборной, поскольку обе стороны заслуживают полного внимания на пути к успеху, который я вижу для них. Потому мы договорились, что однажды вернемся к этому вопросу. Я всегда готов помочь национальной команде, и, надеюсь, в будущем случится более подходящий момент, чтобы начать сотрудничество», — сказал он.

«Хочу поблагодарить греческую федерацию и господина Василакопулоса за доверие и, надеюсь, что у нас появится шанс работать вместе. До того момента я в полном распоряжении национальной команды в любом другом качестве, в котором могу помочь», — добавил Итудис.

Итудис является главным тренером ЦСКА с 2014 года. Под его руководством команда становилась победителем Евролиги (2015/16) и чемпионом Единой лиги ВТБ (2014/15, 2015/16).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Глава БК ЦСКА: Итудис не смог бы полноценно восстанавливать силы при совмещении постов

Глава БК ЦСКА: Итудис не смог бы полноценно восстанавливать силы при совмещении постов

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис не смог бы полноценно восстанавливать силы при совмещении постов в столичном клубе и сборной Греции. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Андрей Ватутин.
Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Шипулин не исключает, что завершит карьеру после Олимпиады-2018

FISU ведет активные переговоры с ФИФА о создании студенческой лиги по футболу

Газзаев считает, что самая совершенная система по борьбе с допингом сейчас в России