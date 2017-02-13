Тренер ЦСКА Итудис отказался возглавить сборную Греции по баскетболу

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«Как с моей стороны, так и со стороны федерации существовало большое желание, чтобы я взял на себя ответственность за большой проект национальной команды. Для меня было бы большой честью возглавить сборную моей страны и вести ее к успеху, однако после беседы с руководствами клуба и федерации мы поняли, что при существующих календарях практически невозможно должным образом отвечать интересам клуба и сборной, поскольку обе стороны заслуживают полного внимания на пути к успеху, который я вижу для них. Потому мы договорились, что однажды вернемся к этому вопросу. Я всегда готов помочь национальной команде, и, надеюсь, в будущем случится более подходящий момент, чтобы начать сотрудничество», — сказал он.

«Хочу поблагодарить греческую федерацию и господина Василакопулоса за доверие и, надеюсь, что у нас появится шанс работать вместе. До того момента я в полном распоряжении национальной команды в любом другом качестве, в котором могу помочь», — добавил Итудис.

Итудис является главным тренером ЦСКА с 2014 года. Под его руководством команда становилась победителем Евролиги (2015/16) и чемпионом Единой лиги ВТБ (2014/15, 2015/16).