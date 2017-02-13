Чемпионка ОИ-1992 Елена Баранова не попала в Зал славы женского баскетбола
Чемпионка Олимпийских игр 1992 года в составе объединенной команды республик бывшего СССР Елена Баранова не была включена в Зал славы женского баскетбола (WBHOF), сообщается на официальном сайте WBHOF.
Ранее Баранова вошла в число 12 кандидатов на включение в Зал славы в 2017 году. Выборы прошли 12 февраля в Ноксвилле (США). Были названы имена шести человек, которые будут введены в Зал на торжественной церемонии 10 июня.
Из игроков в 2017 году в Зал славы будут включены Шерил Свупс (трижды олимпийская чемпионка) и Кара Уолтерс (чемпионка Игр-2000).
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