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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28752527/
13 февраля 2017, 11:09 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Чемпионка ОИ-1992 Елена Баранова не попала в Зал славы женского баскетбола

Чемпионка Олимпийских игр 1992 года в составе объединенной команды республик бывшего СССР Елена Баранова не была включена в Зал славы женского баскетбола (WBHOF), сообщается на официальном сайте WBHOF.

Ранее Баранова вошла в число 12 кандидатов на включение в Зал славы в 2017 году. Выборы прошли 12 февраля в Ноксвилле (США). Были названы имена шести человек, которые будут введены в Зал на торжественной церемонии 10 июня.

Из игроков в 2017 году в Зал славы будут включены Шерил Свупс (трижды олимпийская чемпионка) и Кара Уолтерс (чемпионка Игр-2000).
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