Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28747457/
12 февраля 2017, 17:30 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК разгромили на выезде МБА в матче чемпионата России

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Баскетболисты екатеринбургского УГМК разгромили на выезде московский МБА в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 106:63 (24:18, 24:11, 30:19, 28:15) в пользу гостей. У победительниц самой результативной была Эмма Мессеман, набравшая 22 очка, а у хозяек 15 очков оказалось на счету Карины Низамовой.

В другом матче дня «Надежда» в Оренбурге переиграла «Вологду-Чевакату» со счетом 83:79 (20:18, 16:24, 15:24, 32:13).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами