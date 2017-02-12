Баскетболистки УГМК разгромили на выезде МБА в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 106:63 (24:18, 24:11, 30:19, 28:15) в пользу гостей. У победительниц самой результативной была Эмма Мессеман, набравшая 22 очка, а у хозяек 15 очков оказалось на счету Карины Низамовой.

В другом матче дня «Надежда» в Оренбурге переиграла «Вологду-Чевакату» со счетом 83:79 (20:18, 16:24, 15:24, 32:13).