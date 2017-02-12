Баскетболисты «Иркута» обыграли на родном паркете «Химки-Подмосковье»
Результат матча — 72:65.
Баскетболисты БК «Иркут» из столицы Приангарья обыграли команду «Химки-Подмосковье» в домашнем матче чемпионата России среди мужских клубов первого дивизиона Суперлиги накануне, 11 февраля. Встреча, которая состоялась во Дворце спорта «Труд», закончилась со счетом 72:65 (11:12, 12:13, 24:18, 25:22). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Лучшим игроком в составе «Иркута» стал Александр Захаров. Ему удалось пополнить копилку команды 18-ю очками.
«Игра получилась непростая. Январь был насыщенный на матчи, после этого была большая пауза, в том числе
После проведенных игр «Иркут» занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Новосибирск».
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