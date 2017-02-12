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12 февраля 2017, 9:54 | Баскетбол: Россия | IrkutskMedia.ru

Баскетболисты «Иркута» обыграли на родном паркете «Химки-Подмосковье»

Результат матча — 72:65.

Баскетболисты БК «Иркут» из столицы Приангарья обыграли команду «Химки-Подмосковье» в домашнем матче чемпионата России среди мужских клубов первого дивизиона Суперлиги накануне, 11 февраля. Встреча, которая состоялась во Дворце спорта «Труд», закончилась со счетом 72:65 (11:12, 12:13, 24:18, 25:22). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.

Лучшим игроком в составе «Иркута» стал Александр Захаров. Ему удалось пополнить копилку команды 18-ю очками.

«Игра получилась непростая. Январь был насыщенный на матчи, после этого была большая пауза, в том числе из-за отмененного тура 8 февраля с “Урарту” (Ереван). Отсутствие игровой практики на нас сказалось отрицательно. Одно дело, когда команда постоянно находится в игровом тонусе и показывает совершенно другой баскетбол. Я только с перерывом в играх связываю большое количество потерь (16), в том числе таких, каких мы в прошедших матчах никогда не допускали. Игра с “Новосибирском” через две недели. В этот перерыв у соперника кубковый матч. Мы, чтобы пауза не сказалась отрицательно, возможно, проведем контрольный матч — с кем, будем думать», — прокомментировал главный тренер «Иркута» Алексей Лобанов.

После проведенных игр «Иркут» занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидером чемпионата является «Новосибирск».
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