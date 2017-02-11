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11 февраля 2017, 13:27 | Баскетбол: Россия | ТАСС

СМИ: Тренер ЦСКА Итудис согласился возглавить сборную Греции

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис согласился возглавить сборную Грецию. Об этом сообщает SDNA.

Если армейцы дадут свое согласие то Итудис сменит Фотиса Кацикариса на посту главного тренера сборной Греции и будет готовить команду к чемпионату Европы 2017 года. Увеличить
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По информации портала, 46-летний Итудис провел в Москве встречу с президентом Федерации баскетбола Греции Гиоргосом Василакопулосом, на которой принял предложение встать у руля национальной команды.

Теперь греческой федерации необходимо получить разрешение руководства ЦСКА. Если армейцы дадут свое согласие, то Итудис сменит Фотиса Кацикариса на посту главного тренера сборной Греции и будет готовить команду к чемпионату Европы 2017 года.

Итудис является главным тренером ЦСКА с 2014 года. Под его руководством команда становилась победителем Евролиги (2015/16) и чемпионом Единой лиги ВТБ (2014/15, 2015/16).
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