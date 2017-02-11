СМИ: Тренер ЦСКА Итудис согласился возглавить сборную Греции

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По информации портала, 46-летний Итудис провел в Москве встречу с президентом Федерации баскетбола Греции Гиоргосом Василакопулосом, на которой принял предложение встать у руля национальной команды.

Теперь греческой федерации необходимо получить разрешение руководства ЦСКА. Если армейцы дадут свое согласие, то Итудис сменит Фотиса Кацикариса на посту главного тренера сборной Греции и будет готовить команду к чемпионату Европы 2017 года.

Итудис является главным тренером ЦСКА с 2014 года. Под его руководством команда становилась победителем Евролиги (2015/16) и чемпионом Единой лиги ВТБ (2014/15, 2015/16).