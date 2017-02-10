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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28724264/
10 февраля 2017, 9:09 | Баскетбол: Россия | Спорт-Экспресс

«Известия»: Штат федерации баскетбола сократили на треть

В РФБ была проведена реструктуризация, направленная на снижение расходов и повышение эффективности работы, сообщают «Известия».

По информации издания, в январе 2017 года штат федерации сократился на 30 процентов: были упразднены департаменты любительского баскетбола и маркетинга и пиара. Сотрудники этих отделов, которым удалось избежать увольнения, были переведены в департамент развития. Всего баскетбольную федерацию покинуло около 20 человек, в том числе руководитель маркетингового направления, супруга президента РФБ Андрея Кириленко Мария Лопатова.
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