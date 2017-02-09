Баскетболистки московского «Динамо» в овертайме обыграли «Казаночку» в матче ЧР

Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 75:70 (12:17, 15:16, 21:15, 18:18, 9:4) в пользу хозяек. У победительниц 23 очка набрала Ана Дабович, а Варвара Псарева оформила дабл-дабл (12 очков + 11 подборов). У гостей сразу две баскетболистки набрали по 17 очков — Фируза Бекметова и Елена Вучетич.

В следующем матче московские динамовки сыграют 15 февраля с МБА, а «Казаночка» днем ранее на выезде встретится с ногинским «Спартаком».