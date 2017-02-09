Колюшкин заменит Зайцева в конкурсе данков на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Зайцев не сможет принять участие в конкурсе из-за обострившихся проблем со спиной.



«Знаю, что Слава Зайцев не сможет принять участие в конкурсе данков. Но мы своих не бросаем! Постараюсь заменить его и показать всё лучшее, на что способен. Рад, что буду в Сочи на Матче всех звёзд — для российского баскетбола это настоящее событие», — цитирует Колюшкина официальный сайт Лиги ВТБ.