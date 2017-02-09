Колюшкин заменит Зайцева в конкурсе данков на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ
Защитник «Автодора» Максим Колюшкин выступит вместо защитника «Химок» Вячеслава Зайцева на конкурсе по броскам сверху, который пройдёт в рамках Матча всех звёзд.
Зайцев не сможет принять участие в конкурсе
«Знаю, что Слава Зайцев не сможет принять участие в конкурсе данков. Но мы своих не бросаем! Постараюсь заменить его и показать всё лучшее, на что способен. Рад, что буду в Сочи на Матче всех звёзд — для российского баскетбола это настоящее событие», — цитирует Колюшкина официальный сайт Лиги ВТБ.
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