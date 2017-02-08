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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28701265/
8 февраля 2017, 12:35 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Сербский защитник Данило Анджушич перешел из «Пармы» в УНИКС

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Сербский атакующий защитник Данило Анджушич, выступавший за пермскую «Парму», подписал контракт с УНИКСом, сообщается на официальном сайте казанского баскетбольного клуба.

Контракт УНИКСа и Анджушича по схеме «1+1» вступит в силу после прохождения 25-летним игроком медицинского обследования.

В нынешнем сезоне Анджушич сыграл 15 матчей за «Парму» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 19,8 очка, делая 3,8 подбора и 3,7 передачи.
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