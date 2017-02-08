Сербский защитник Данило Анджушич перешел из «Пармы» в УНИКС

Контракт УНИКСа и Анджушича по схеме «1+1» вступит в силу после прохождения 25-летним игроком медицинского обследования.

В нынешнем сезоне Анджушич сыграл 15 матчей за «Парму» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 19,8 очка, делая 3,8 подбора и 3,7 передачи.