Игрок «Пармы» Данило Анджушич перешел в казанский «УНИКС»

Игрок воспользовался опцией в контракте, позволяющей сменить сменить. Карьеру Анджушич продолжит в казанском «УНИКСЕ». Пермский клуб за переход игрока получит финансовую компенсацию.

Напомним, Анджушич стал первым легионером в истории клуба. В среднем за игру защитник набирал 19.8 очков и раздавал 3.7 результативные передачи, а в феврале был вызван в сборную «Звезд Мира» на «Матч Всех Звезд» Единой Лиги ВТБ.