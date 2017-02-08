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8 февраля 2017, 7:49 | Баскетбол: Россия | РИА "ФедералПресс"

Игрок «Пармы» Данило Анджушич перешел в казанский «УНИКС»

ПЕРМЬ, 8 февраля, РИА ФедералПресс. 25-летний сербский атакующий защитник Данило Анджушич покинул ряды «Пармы».

Игрок воспользовался опцией в контракте, позволяющей сменить сменить. Карьеру Анджушич продолжит в казанском «УНИКСЕ». Пермский клуб за переход игрока получит финансовую компенсацию.

Напомним, Анджушич стал первым легионером в истории клуба. В среднем за игру защитник набирал 19.8 очков и раздавал 3.7 результативные передачи, а в феврале был вызван в сборную «Звезд Мира» на «Матч Всех Звезд» Единой Лиги ВТБ.

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