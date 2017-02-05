Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» обыграли «Спарту энд К» в матче ЧР
Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» на своем паркете добились победы над подмосковной «Спартой энд К» в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Вологде, завершилась со счетом 75:59 (15:15, 23:20, 18:11, 19:13) в пользу хозяек паркета, у которых
В следующем матче турнира «Спарта энд К» в Видном 12 февраля примет «Динамо» (Новосибирская область). «Вологда-Чеваката» в тот же день на выезде встретится с оренбургской «Надеждой».
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