Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» обыграли «Спарту энд К» в матче ЧР

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вологде, завершилась со счетом 75:59 (15:15, 23:20, 18:11, 19:13) в пользу хозяек паркета, у которых дабл-дабл сделала Эмма Кэннон (23 очка, 14 подборов). У «Спарты энд К» 19 баллов набрала Евгения Финогентова.

В следующем матче турнира «Спарта энд К» в Видном 12 февраля примет «Динамо» (Новосибирская область). «Вологда-Чеваката» в тот же день на выезде встретится с оренбургской «Надеждой».