«ПАРМА» проиграла в Красноярске «Енисею»
Баскетбольный клуб «ПАРМА» 5 февраля в Красноярске встречался с местным «Енисеем» в рамках 15 тура Единой лиги ВТБ. В этом сезоне пермские баскетболисты еще не знают радости побед, и этот матч вновь закончился поражением «ПАРМЫ».
В стартовой пятерке пермского клуба вышли Иван Савельев, Николай Жмако, Данило Анджушич, Александр Винник и Константин Буланов. Не прилетел в Красноярск новичок из США Чарльз Бартон.
Первая половина встречи прошла в равной борьбе, при небольшом преимуществе хозяев паркета. На большой перерыв команды ушли при счете 46:43. Третья четверть расставила все на свои места — 18:6 в пользу «Енисея». В заключительной четверти пермяки так и не смогли догнать соперника. В итоге поражение «ПАРМЫ» со счетом 82:87. В очередной раз лучшим снайпером стал серб Данило Анджушич, который набрал 27 очков.
Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «ПАРМА»:
— Давали установку играть как можно жестче и не пропускать легкие очки, что у нас получилось. Ключевой же стала третья четверть, в которой мы не забили свои мячи, допустили промахи в удобных ситуациях, а соперник нас за это наказал. Именно в этом игровом отрезке решился исход сегодняшней игры.
Олег Окулов, главный тренер БК «Енисей»:
— Волновались перед этой игрой, потому что рано или поздно «ПАРМА» выиграет у
Следующий матч «ПАРМА» сыграет 17 февраля в Екатеринбурге в рамках полуфинала Кубка России против БК «Новосибирск».
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