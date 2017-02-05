«ПАРМА» проиграла в Красноярске «Енисею»

В стартовой пятерке пермского клуба вышли Иван Савельев, Николай Жмако, Данило Анджушич, Александр Винник и Константин Буланов. Не прилетел в Красноярск новичок из США Чарльз Бартон.



Первая половина встречи прошла в равной борьбе, при небольшом преимуществе хозяев паркета. На большой перерыв команды ушли при счете 46:43. Третья четверть расставила все на свои места — 18:6 в пользу «Енисея». В заключительной четверти пермяки так и не смогли догнать соперника. В итоге поражение «ПАРМЫ» со счетом 82:87. В очередной раз лучшим снайпером стал серб Данило Анджушич, который набрал 27 очков.



Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «ПАРМА»:

— Давали установку играть как можно жестче и не пропускать легкие очки, что у нас получилось. Ключевой же стала третья четверть, в которой мы не забили свои мячи, допустили промахи в удобных ситуациях, а соперник нас за это наказал. Именно в этом игровом отрезке решился исход сегодняшней игры.



Олег Окулов, главный тренер БК «Енисей»: