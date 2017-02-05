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5 февраля 2017, 20:46 | Баскетбол: Россия | Новости Перми

«ПАРМА» проиграла в Красноярске «Енисею»

Баскетбольный клуб «ПАРМА» 5 февраля в Красноярске встречался с местным «Енисеем» в рамках 15 тура Единой лиги ВТБ. В этом сезоне пермские баскетболисты еще не знают радости побед, и этот матч вновь закончился поражением «ПАРМЫ».

В стартовой пятерке пермского клуба вышли Иван Савельев, Николай Жмако, Данило Анджушич, Александр Винник и Константин Буланов. Не прилетел в Красноярск новичок из США Чарльз Бартон.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, при небольшом преимуществе хозяев паркета. На большой перерыв команды ушли при счете 46:43. Третья четверть расставила все на свои места — 18:6 в пользу «Енисея». В заключительной четверти пермяки так и не смогли догнать соперника. В итоге поражение «ПАРМЫ» со счетом 82:87. В очередной раз лучшим снайпером стал серб Данило Анджушич, который набрал 27 очков.

Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «ПАРМА»:

 — Давали установку играть как можно жестче и не пропускать легкие очки, что у нас получилось. Ключевой же стала третья четверть, в которой мы не забили свои мячи, допустили промахи в удобных ситуациях, а соперник нас за это наказал. Именно в этом игровом отрезке решился исход сегодняшней игры.

Олег Окулов, главный тренер БК «Енисей»:

 — Волновались перед этой игрой, потому что рано или поздно «ПАРМА» выиграет у кого-то — я в этом уверен. Нам очень не хотелось, чтобы это были мы. Кроме того, помним игру в Перми, и поэтому, возможно, наша команда сегодня была даже перенастроена. Наш соперник с первых минут почувствовал игру, и нам не удавалось оторваться в счёте долгое время. Также сегодня пропустили больше 20 очков от Анджушича. В раздевалке в перерыве провели беседу и сделали то, что должны были сделать в защите в третьей четверти, и нападение тут же заработало. Есть у нас и о чем подумать, что показала четвертая четверть

Следующий матч «ПАРМА» сыграет 17 февраля в Екатеринбурге в рамках полуфинала Кубка России против БК «Новосибирск».

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