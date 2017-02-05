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5 февраля 2017, 15:01 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболисты «Енисея» переиграли «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. Баскетболисты красноярского «Енисея» переиграли на своем паркете пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 87:82 (23:20, 23:23, 18:6, 23:33) в пользу хозяев. У победителей 21 очко набрал Сулейман Браймох, в составе «Пармы» самым результативным был Данило Анджушич с 27 очками в активе.

«Енисей» одержал седьмую победу в 16 матчах чемпионата, а «Парма» потерпела 15-е поражение в 15 встречах.

В следующей встрече «Енисей» сыграет 19 февраля на выезде с эстонским «Калевом», а «Парма» 5 марта встретится с «Астаной» в Казахстане.
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