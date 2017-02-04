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4 февраля 2017, 21:32 | Баскетбол: Россия | ТАСС

Тренер «Нижнего Новгорода» назвал «цирком» матч Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью»

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс назвал «цирком» гостевую встречу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу против клуба «Локомотив-Кубань». Слова специалиста приводит пресс-служба нижегородской команды.

Матч начался с более чем полуторачасовым опозданием <nobr>из-за </nobr>технических неисправностей. Увеличить
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Встреча между командами состоялась в субботу и завершилась победой «Локомотива» со счетом 88:75. Матч начался с более чем полуторачасовым опозданием из-за технических неисправностей. Сообщалось, что из-за этого «Локомотиву» может быть засчитано техническое поражение, однако позднее клубу удалось устранить поломку и игра, которая должна была начаться в 16:00 мск, стартовала в 17:40. В пресс-службе Единой лиги ВТБ сообщили ТАСС, что организация проведет расследование обстоятельств инцидента.

«Сегодняшняя игра — это цирк, — сказал Шталбергс. — Ничего подобного за всю свою карьеру игрока и тренера я не видел. На матч сегодня пришлось приезжать два раза, после того, как мы провели разминку, выяснилось, что табло и счетчики не работают, к нам подошел главный судья и сказал, что “Локомотиву” засчитывается техническое поражение со счетом 0:20, разыграли спорный и разошлись. Игроки пошли в душ, переоделись, сели в автобус, но нас остановили и попросили вернуться, чтобы начать матч, при этом табло так и не заработало».

«Локомотив-Кубань» занимает второе место в турнирной таблице, одержав 12 побед в 14 встречах. «Нижний Новгород», в активе которого на восемь побед меньше, идет десятым.
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