Тренер «Нижнего Новгорода» назвал «цирком» матч Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью»
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс назвал «цирком» гостевую встречу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу против клуба «Локомотив-Кубань». Слова специалиста приводит
пресс-служба нижегородской команды.
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Встреча между командами состоялась в субботу и завершилась победой «Локомотива» со счетом 88:75. Матч начался с более чем полуторачасовым опозданием
«Сегодняшняя игра — это цирк, — сказал Шталбергс. — Ничего подобного за всю свою карьеру игрока и тренера я не видел. На матч сегодня пришлось приезжать два раза, после того, как мы провели разминку, выяснилось, что табло и счетчики не работают, к нам подошел главный судья и сказал, что “Локомотиву” засчитывается техническое поражение со счетом 0:20, разыграли спорный и разошлись. Игроки пошли в душ, переоделись, сели в автобус, но нас остановили и попросили вернуться, чтобы начать матч, при этом табло так и не заработало».
«Локомотив-Кубань» занимает второе место в турнирной таблице, одержав 12 побед в 14 встречах. «Нижний Новгород», в активе которого на восемь побед меньше, идет десятым.
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