ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в домашнем матче Лиги ВТБ

Субботняя игра в Краснодаре началась с полуторачасовой задержкой из-за проблем с электронным табло на арене. Из-за этого происшествия руководство «Локомотива-Кубани» сделало вход на арену бесплатным.

Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 88:75 (20:26, 19:21, 20:15, 29:13). Самым результативным в составе победителей стал Кевин Джонс, в активе которого 20 очков, 6 подборов и 3 передачи. У нижегородцев 17 набранными баллами отметился Кенни Бойнтон.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» проведет 15 февраля на своем паркете против «Астаны». «Нижний Новгород» же 13 февраля сыграет на выезде с эстонским «Калевом».