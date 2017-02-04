ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в домашнем матче Лиги ВТБ
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» на своем паркете нанесли поражение «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ.
Субботняя игра в Краснодаре началась с полуторачасовой задержкой
Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 88:75 (20:26, 19:21, 20:15, 29:13). Самым результативным в составе победителей стал Кевин Джонс, в активе которого 20 очков, 6 подборов и 3 передачи. У нижегородцев 17 набранными баллами отметился Кенни Бойнтон.
Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» проведет 15 февраля на своем паркете против «Астаны». «Нижний Новгород» же 13 февраля сыграет на выезде с эстонским «Калевом».
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