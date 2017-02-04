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https://sport.mail.ru/news/basketball-russia/28663955/
4 февраля 2017, 19:33 | Баскетбол: Россия | Чемпионат.com

Источник: Вице-президента «Локомотива-Кубань» Тихоненко никто не увольнял

Как сообщил «Чемпионату» источник в Краснодаре, информация об увольнении вице-президента «Локомотива-Кубань» Бориса Тихоненко не соответствует действительности.

Ранее в субботу об увольнении Тихоненко, работающего в команде с 2009 года, написал Sports.ru.

Напомним, матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Нижним Новгородом» начался с полуторачасовой задержкой из-за технической неисправности табло в краснодарском «Баскет-Холле». Изначально предполагалось, что хозяевам будет засчитано техническое поражение, но по решению директората лиги встреча состоялась.
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