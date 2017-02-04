Источник: Вице-президента «Локомотива-Кубань» Тихоненко никто не увольнял

Ранее в субботу об увольнении Тихоненко, работающего в команде с 2009 года, написал Sports.ru.



Напомним, матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Нижним Новгородом» начался с полуторачасовой задержкой из-за технической неисправности табло в краснодарском «Баскет-Холле». Изначально предполагалось, что хозяевам будет засчитано техническое поражение, но по решению директората лиги встреча состоялась.