Источник: Вице-президента «Локомотива-Кубань» Тихоненко никто не увольнял
Как сообщил «Чемпионату» источник в Краснодаре, информация об увольнении
вице-президента «Локомотива-Кубань» Бориса Тихоненко не соответствует действительности.
Ранее в субботу об увольнении Тихоненко, работающего в команде с 2009 года, написал Sports.ru.
Напомним, матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Нижним Новгородом» начался с полуторачасовой задержкой
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