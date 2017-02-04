Баскетболистки УГМК разгромили новосибирское «Динамо» в матче ЧР

Субботняя встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 84:56 (20:8, 26:15, 17:20, 21:13) в пользу хозяек паркета, у которых 18 очков набрала Евгения Белякова. У «Динамо» 16 баллов в активе Тамары Тэтхем.

В следующем матче турнира УГМК 12 февраля сыграет в Москве с МБА, «Динамо» в тот же день в подмосковном Видном встретится со «Спартой энд К».