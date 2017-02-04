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4 февраля 2017, 19:09 | Баскетбол: Россия | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК разгромили новосибирское «Динамо» в матче ЧР

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК разгромили новосибирское «Динамо» в домашнем матче чемпионата России.

Субботняя встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 84:56 (20:8, 26:15, 17:20, 21:13) в пользу хозяек паркета, у которых 18 очков набрала Евгения Белякова. У «Динамо» 16 баллов в активе Тамары Тэтхем.

В следующем матче турнира УГМК 12 февраля сыграет в Москве с МБА, «Динамо» в тот же день в подмосковном Видном встретится со «Спартой энд К».
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